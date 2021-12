Parada Gay terá seminários e eventos culturais

O Grupo Gay da Bahia (GGB) prepara uma programação especial para a 11ª Parada Gay da Bahia, que acontece domingo, 9 de setembro, no Campo Grande.

Desde o dia 1º de setembro, eventos como seminários, mostra de filmes e instalações de artes visuais, vão movimentar a cena gay soteropolitana. Uma das novidades do ano é a Feira da Diversidade e Negócios, que vai acontecer no Campo Grande no dia 8, das 9h às 20h. "Nosso povo é criativo e queremos que essa criatividade seja exposta como negócio", declarou Marcelo Cerqueira, presidente da GGB.

