Parada Gay reúne milhares de pessoas em Salvador

O desfile da 12ª Parada Gay da Bahia reuniu milhares de pessoas na tarde deste domingo, 8, no Campo Grande, em uma grande celebração à diversidade. A madrinha do evento deste ano foi a cantora Daniela Mercury, que chegou à concentração do cortejo acompanhada da jornalista Malu Verçosa, sua companheira. Assim que subiu no trio, a artista fez questão de afirmar que Salvador é a cidade da diversidade e que respeitar o próximo deveria estar no "pacote do povo baiano".

"Somos um povo multicolorido, queremos é amar e ser amados", disse Daniela, para em seguida cantar Alegria da Cidade ("A cor dessa cidade sou eu"), o primeiro sucesso de sua carreira. Logo após ser coroada como madrinha da Parada Gay, Daniela avisou que não ficaria até o final do desfile, pois tinha um compromisso internacional.

Vice-presidente da Associação de Travestis de Salvador (Atras), Milena Passos fez questão de afirmar que o fato da Parada Gay ter a presença de trios elétricos não tira o caráter político do evento. "De fato é uma festa, mas é também a oportunidade de apresentarmos nossas lutas. Nesse momento, o que queremos é a implantação do PL 122, que criminaliza a homofobia em todo o país. A Bahia está no ranking dos estados onde mais se mata homossexuais", pontuou a militante.

Mas nem só de palavras de ordem em defesa da liberdade sexual e combate a homofobia foi feita a 12ª Parada Gay. No meio da multidão, vários personagens se destacavam, como a performer Scarlet O´hara, 47, que em uma só fantasia fez uma homenagem para a cantora Carmem Miranda e para a cidade natal, Nazaré das Farinhas. "Estou de Carmem Miranda porque ela foi uma mulher fina, rica, alegre, como nós gays somos. E os artesanatos representam a Feira dos Caxixis de Nazaré das Farinhas, minha cidade", descreveu a indumentária.

A miss Brasil Gay 2012, Bianca Snydder, 24, preferiu não usar fantasia, apenas uma faixa com seu título. Natural de Salvador, a miss explica que durante a Parada Gay prefere sair como militante, pois já foi vítima de homofobia. "Deve ter cerca de três anos, eu estava na Barros Reis, a caminho de casa, quando três rapazes me atacaram e me bateram, sem nenhum motivo. Hoje, sou representante da causa, luto por todas as classes na busca para que a homofobia se torne um crime federal".



Heterossexual, o estudante Borlande Viana, 28, decidiu se travestir para demonstrar sua solidariedade à comunidade gay da Bahia. "Peguei a roupa de minha irmã e vim assim, para mostrar que não precisa ser gay para apoiar a causa", disse.

Os amigos Diego Silva, 24, e Jefferson Silva, 22, decidiram protagonizar um beijo gay para atestar que são bem resolvidos com a sexualidade própria e a dos outros. "Sou hétero, minha namorada está aqui comigo. Esse beijo é uma brincadeira, para afirmar que isso (a homossexualidade) pode acontecer com qualquer pessoa, cabe a gente respeitar".



Avaliação - Para o presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, o evento superou a expectativa e já adiantou que o desfile deve sair mais cedo no ano que vem. "Sair com o sol foi muito bonito e deu mais visibilidade à festa. Ano que vem queremos fazer o desfile ainda mais cedo, por volta das 12h", disse.

Cerqueira estima que um milhão de pessoas devem ter participado do desfile e criticou a falta de policiamento. "Senti falta de ter mais policiais nas ruas. Não vi muitos", disse.



* Colaborou Mariana Mendes.

