Parada gay espera receber 900 mil pessoas no centro da cidade

A 16ª Parada do Orgulho Gay da Bahia ocorre neste domingo, 10, no centro de Salvador. O Grupo Gay da Bahia (GGB) espera receber cerca de 900 mil pessoas no evento.

>>> Trânsito é alterado em várias localidades de Salvador para a Parada Gay

O tema deste ano é “A comunidade LGBTI da Bahia pede paz”. A programação teve início às 11h, no Campo Grande, com performances de transformistas da cidade.

A festa faz parte da programação da VI Semana da Diversidade LGBT, que acontece na cidade desde o último domingo, 3.

Abertura oficial

O cortejo de trios, um dos principais momentos da comemoração, tem abertura oficial programada para as 15h30, com a execução do hino nacional pela cantora Marcia Short, além da coroação das madrinhas da festa, e discursos de autoridades.

O cortejo é composto por sete trios, trazendo música eletrônica e shows para o seguinte trajeto: Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Mercês, Piedade, São Pedro e Praça Castro Alves com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto, Aflitos, até o Campo Grande, com termino às 20h.

Entre os trios, está o Trio Oficial Porradão: Institucional Grupo Gay da Bahia / Grupo Quimbanda Dudu. No veículo, está previsto que aconteça um show de música eletrônica, com bateria, DJ Oliver, Mary Jane Back e Spadina Banks.

No trio oficial as madrinhas Tia Má e a produtora cultural Flora Gil recebem a faixa de madrinha e discursam para a multidão. Após a fala das madrinhas, a festa estará oficialmente aberta.

Confira abaixo as atrações do evento:

Trios:

1. Trio Oficial Porradão

Atrações: DJ Oliver, Mary Jane Back, Spadina Banks, Tia Má e Flora Gil

2. Arco-Íris Trans: inclusão social, trabalho, renda e moradia

Atrações: DJ Juba Moreno e Drags

3. Freedom /Liberdade!

Atrações: DJ's da Boate Tropical

4. UBER Festa Chá da Alice

Atrações: Karol Conka, Valesca Popozuda e Lorena Simpson

5. Coletivo Diadorim

Atrações: DJs e Drags

6. CUT Viver nossa cultura, música e entretenimento cultural da diversidade

Atrações: DJs e Drags

7. Dion Santiago

Palco da Diversidade:

Bonecas pretas: Alehandra Dellavega, Brendah Barbieirie, Dandara Byonce, Ferah Sunshine, Suzy D'Costa, Sasha Heels e Yanna Stefens

Coletivo Haus of Gloom: Drags Aimée Lumiére, Aleera Cox, Amanda Moreno, Mary Jane Beck, Petra Perón, Spadina Banks e Gotham Waldorf

As Monxtras

Suzzi D'Costa

Duelo Bate Cabelo: Nathalya Stryker, Ludmilla Stryker, Eyshilla Borboleta e Fabiane Galvão

Scarleth Sangalo

Grupo Move Femme: Yuri Ferreira , Marcos Silva, Deko Alves, Ramsés Zaid, Lucas Dancer e Lucas Vasconcelos

Cida Martinez às 15h

Gerônimo e Banda Montserrat às 17h

