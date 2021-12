Parada Gay da Bahia reúne 700 mil pelas ruas do Centro

Pelo 13º ano seguido, a bandeira do arco-íris, símbolo do orgulho LGBT, desfilou pelo Campo Grande durante a Parada Gay da Bahia. O evento de encerramento da III Semana da Diversidade, iniciada no dia 14, levou dez trios elétricos às ruas do Centro e reuniu um público estimado em 700 mil pessoas.

Para muitos participantes, essa é a oportunidade do ano de expressar publicamente a sua sexualidade. Bianca Snyder, 21 anos, foi, pela primeira vez, "montada" à Parada. Ela, que no dia-a-dia assume uma aparência masculina, faz shows como transformista em seu bairro, São Caetano. "Está tudo ótimo! Tem muito moleque elogiando", disse sobre a "estreia" no evento.

Mais experiente, a transformista Milete Stephany, 36 anos, participava pela oitava vez. Ela dançava acompanhada pelo olhar do namorado, André Portugal. "Aí fecha!", elogiou o companheiro. Para Stephany, o atrativo da festa é a liberdade de expressão. André acredita que esse tipo de exibição ajuda no combate ao preconceito contra os gays.

As amigas Penélope Kardec, 19 anos, e Alícia Deluna, 20 anos, chamavam a atenção do público com os seus figurinos - o de Alícia inspirado na cantora Beyoncé. Apesar da empolgação, Deluna acredita que a festa precisa melhorar. "Deveria ser mais organizada e deveriam trazer atrações que têm mais a ver com o público LGBT".

<GALERIA ID=19498/>

Políticos

Políticos também marcaram presença no maior evento LGBT do ano. O prefeito ACM Neto foi um dos 16 homenageados com o troféu Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT, oferecido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB).

Na ocasião, Neto se comprometeu a implantar até dezembro o Centro de Referência LGBT. A promessa do prefeito foi comemorada pela vereadora Fabíola Mansur (PSB), responsável pelo projeto de lei que deu origem ao centro e também homenageada com o troféu. "Além de atendimento, o centro vai oferecer capacitação", disse.

O candidato ao governo estadual Marcos Mendes (PSol) também foi à festa. "É o momento de se discutir o preconceito. A Bahia é líder em morte de homossexuais; o Brasil é um dos países que mais matam no mundo".

adblock ativo