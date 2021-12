Parada Gay da Bahia 2018 terá como tema o 'abraço à diversidade'

A 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que será realizada dia 9 de setembro, no centro de Salvador, traz como tema este ano o 'abraço à diversidade'. Na programação, estão shows com atrações musicais que vão das 11h às 21h30, distribuídas entre oito trios elétricos e um palco.

Este ano, o evento terá como padrinho Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, e madrinha Julieta Palmeira, secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Guerreiro é conhecido por dirigir diversas peças teatrais, dentre elas, a comédia “ A Bofetada”. Já Julieta é médica geriatra, integrante do movimento feminista e defensora do movimento LGBT.

Eles participarão das atividades e receberão a honraria em cima de um trio. A programação conta ainda, com show de transformistas, que homenageará o grupo de dança Dzi Croquettes e a banda As Frenéticas. Também haverá uma premiação de honra ao mérito da diversidade cultural LGBT.

De acordo com o presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, entre os premiados estão as ministras Carmén Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Eleitoral (STE), lembradas pela aprovação da mudança de nome para homens e mulheres trans, e sua autorização de uso no título de eleitor.

Duas universidades federais também serão homenageadas: a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade Federal do Sudoeste Baiano (USFB), indicadas por criarem cotas na pós-graduação para homens e mulheres transexuais, travesti ou transgênero. Além disso, o Esporte Clube Bahia receberá o prêmio devido à campanha “Não há impedimento”, em comemoração ao 17 de maio, dia Internacional de Combate a LGBTfobia.

