Parada gay atrai super-heróis para o Campo Grande

Quem compareceu à 11ª edição da Parada Gay de Salvador, no Campo Grande, neste domingo, 9, surpreendeu-se com a quantidade de personagens e figuras que participaram do desfile. Vestidos de super-heróis e até mesmo de divindades celestiais, os homossexuais protestaram, com muito bom humor, contra a homofobia (ódio contra os homossexuais).

"Ser viado é bom. Se não fosse, não seríamos tantos. Vamos respeitar minha gente, a diversidade é linda", disse o antropólogo e fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott, ao dar início ao desfile.

Gente como o cozinheiro Cristiano Santos, 28 anos - ou Adriana Silva, como ele mesmo prefere -, vestiu-se de "Anja Negra" para cumprir seu papel de conselheira e pedir para que as pessoas brinquem em paz e sem confusão. "É simples gente: se for beber, não dirija; se for transar, bota camisinha", orientou.

Outro também que resolveu inovar foi o cobrador Moisés Veiga, 43 anos, que se apresentou como o Capitão América dos Homossexuais. "Vim de herói para tentar mostrar as pessoas que, para assumir sua condição de homossexual, é preciso ter muita coragem", resumiu o herói.

