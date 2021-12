Parada Gay 2010 anima o centro da cidade neste domingo

Tarde de chuva e muita animação para o público da 9ª edição da Parada Gay da Bahia, realizada neste domingo, em Salvador. No Largo do Campo Grande parecia dia de Carnaval, lotado de gente, trios elétricos, vendedores ambulantes, catadores de latinhas e o colorido das fantasias. O tema que reunia a multidão era o combate à homofobia, racismo e machismo.

O Grupo Gay da Bahia (GGB) estimou a presença de um milhão de pessoas (número não confirmado pela Polícia Militar, que preferiu não arriscar), que não se importaram com o tempo ameno e se entregaram à diversão. Eram homossexuais e heterossexuais, famílias inteiras, jovens e crianças. “Uma festa que mostra que as pessoas precisam entender que todos são iguais e devem ser respeitados. Preconceitos têm que ser quebrados”, ressaltou a primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça, homenageada e eleita madrinha da parada.

Eleições - Fátima Mendonça desfilou em cima de uma fobica, com uma pluma laranja nos ombros e ao lado da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e do figurinista Maurício Martins. “Adorei ter recebido o convite para participar, acho muito importante este movimento”, disse.



Em ano de eleições, a festa também cedeu espaço para a política. Grupos de militantes, com bandeiras e panfletos de seus partidos, se misturavam ao público. O candidato ao governo Marcos Mendes foi um deles. No chão, atrás do trio elétrico, o público dançava, paquerava e posava para fotos com travestis. A doméstica Vanessa Santos fez questão de ir com o marido e levar os dois filhos: Pablo, com 9 meses, e Marcela, 9 anos. “Sempre venho, é muito bom, eles se divertem”, disse.



O presidente do GGB, Luís Mott, percorreu todos os trios durante o percurso do Campo Grande à Praça Castro Alves, retornando pela Rua Carlos Gomes. Ele estava com uma faixa com a frase: “GGB: 30 anos, orgulho da Bahia”. O antropólogo ressaltou que o mais importante é a presença da diversidade com respeito.

