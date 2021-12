As cores do arco-íris se lançam pelas ruas do centro de Salvador, com o objetivo de fazer a festa, mas também chamar a atenção das pessoas para a luta em prol dos direitos do público LGBTQ+. Esta é a 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que segue na tarde deste domingo, 9, com o tradicional desfile de trios elétricos.

O percurso entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves - de onde os sete trios desta edição retornam pela rua Carlos Gomes - é animado por cantores do axé, arrocha, sertanejo, música eletrônica, entre outros estilos, além das protagonistas do evento: artistas transformistas, drag queens, divas covers e outras representantes do movimento.

"Cada dia mais eu vejo pessoas apoiando a nossa causa. Hoje em dia é mais nítido, olha quantos héteros vêm só para nos apoiar. É emocionante", diz Luma Love, de 30 anos, que acompanhava o desfile do chão.

Participantes abusaram da criatividade para produzir as fantasias

O desfile de trios começou por volta das 15h30, após as apresentações realizadas pela manhã, no palco montado no Campo Grande. Entre as atrações, estão os DJs Mauro Telefunksoul, Kelly Cooper, Magoo, Neres, Sasha Heels e Montenegro, a cantora Gilmelândia, o cantor Aloísio Menezes, o grupo Cortejo Afro, Giba e banda BateStaka, além do show da transformista Lyza Bombom (SP).

Padrinhos

Os padrinhos desta edição são o diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, e a secretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, que é médica, integrante do movimento feminista e defensonra do movimento LGBT.

"Eu apoio a diversidade. Se todos fossem iguais o mundo seria um porre", diz Guerreiro durante o desfile.

Parada do Orgulho LGBT da Bahia leva milhares de pessoas ao centro da cidade | Foto: Divulgação/ATarde

