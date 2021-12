Parada Disney engarrafa principais vias de Salvador por 5 horas

O trajeto percorrido pelos carros de personagens da Parada Disney, realizada na manhã deste domingo, na Avenida Octávio Mangabeira, durou cerca de 30 minutos. O transtorno que o evento gerou no trânsito, entretanto, foi bem mais extenso. Das 9h até 14h, vários congestionamentos praticamente pararam a cidade.



A Parada Disney começou às 10h30, mas por volta das 8h já tinha

gente seguindo para o local. Os 2,3 quilômetros percorridos pela parada

foram uma extensão pequena para acomodar as cerca de 450 mil pessoas

(números da Polícia Militar) que buscaram acompanhar personagens como

Mickey, Cinderela e Peter Pan, dentre outros. Muita gente não conseguiu

um local para ver a parada ou sequer chegou perto dos carros alegóricos

que desfilaram do Jardim de Alah ao Aeroclube.







Se foi difícil para chegar, mais ainda foi a saída. "Tá tudo parado",

dizia a aposentada Linete Sales dos Santos, que foi com os netos ao

evento e ficou no congestionamento por quase uma hora. "Tem a quantidade de pessoas equivalente a dez estádios de futebol

aqui", dizia o superintendente da Transalvador, Miguel Kertzman, que

tentava, também ele, ordenar o trânsito no Stiep. Para ele, a parada

foi muito rápida, resultando no congestionamento no final do desfile.





Renata Pacheco Jordão, assessora da In Press Porter Novelli Assessoria de Comunicação, empresa carioca responsável pelo desfile, disse que foi a prefeitura que indicou a localização da parada. “Não foi menor (o tempo da parada) do que os outros. Foi o mesmo apresentado na capital federal, nos 50 anos de Brasília”, dimensionou.



Governador e prefeito - Tanto o governador da Bahia, Jaques Wagner, quanto o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, estiveram no evento. A assessoria de comunicação do governador informou que Wagner foi a convite da organização e da Nestlé, patrocinadora da parada. Vagner e João Henrique cortaram a faixa que abriu o desfile e acompanharam o evento do camarote da Nestlé.



Em nota, o prefeito João Henrique afirmou que, apesar das “vozes dissidentes”, o evento “é uma oportunidade para as famílias que não podem viajar para a Flórida, nos Estados Unidos, assistirem gratuitamente ao desfile”.





