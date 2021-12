Para urbanista, prefeitura não ouve população quanto às obras

Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ariadne Moraes avalia que as intervenções capitaneadas pelo Município na orla da capital têm sido feitas à revelia da participação popular, sem qualquer consulta pública.

“São projetos que não consideram a comunidade. Projetos verticais, que vêm de cima para baixo e que, nem sempre, são interessantes à cidade, que é de todos”, opina. “Qualquer intervenção deveria ser submetida a concurso, para que pessoas que pensam a cidade possam propor ideias”, continua.

A manutenção de espaços comuns no Rio Vermelho, exemplifica Moraes, como a quadra de esportes, pequenas praças e a calçada de pedras portuguesas em frente Hotel Catharina Paraguaçu só ocorreu por causa dos questionamentos feitos pela comunidade local.

“Caso contrário, esses locais teriam sido pavimentados, como foi feito no largo do Rio Vermelho, com a supressão de algumas árvores”, observou. “Já na área do antigo Mercado do Peixe, houve uma gentrificação com a remoção dos comerciantes para dar lugar a restaurantes”, completa.

Desemprego na Barra

Já na Barra, prossegue a professora, o projeto de requalificação não contemplou os comerciantes, tampouco a mobilidade. Nesse sentido, linhas de ônibus para o bairro foram extintas, assim como as vagas de estacionamento reduzidas.

Motivos pelos quais diversos estabelecimentos fecharam as portas, assegura o garçom Almir Reis, 56 anos, 28 dos quais atua somente no bairro. “Muita gente se quebrou aqui. Hotéis e restaurantes fecharam as portas. Só sobreviveu quem não paga aluguel de espaço”, conta o trabalhador. “Com isso, a queda de movimento causou desemprego pela extinção de postos de trabalho”, lamenta.

