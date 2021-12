Para secretário, população tem cuidado bem de embarcações

O titular da Secretaria de Infraestrutura, Marcos Cavalcanti, reforçou o posicionamento da Agerba de que não houve bloqueio de acesso para usuários a pé, após as ocorrências de depredação dos novos ferries.

"A quantidade (de ocorrências) não foi nada alarmante. o episódio do abajur ocorreu logo no início da operação, mas nada que extrapolasse a normalidade. Achamos até que a população tem cuidado bem do ferry", afirmou.

"Não há bloqueio de pessoas a pé. A nossa preocupação é sempre a segurança. O ponto crítico do ferry não são os passageiros, são sempre veículos e em dias de pico", acrescentou o secretário.

Bilhetagem

Cavalcanti acrescentou que há uma dificuldade relacionada à quantidade de usuários que aguardam para embarcar e as capacidades das embarcações. "A Internacional (empresa que opera os ferries) me apresentou essa semana um sistema de bilhetagem que vai ter um controle de quantas pessoas estão aguardando", contou.

A ideia é que, ao alcançar o limite de um determinado ferry, as vendas só seriam feitas para a embarcação seguinte. A previsão é que o sistema seja implantado no próximo dia 10 ou 17 deste mês, ainda em fase de teste.

"Esse sistema vai nos dar muito mais controle da situação. É ele que vai possibilitar também a venda de hora marcada", destacou.

adblock ativo