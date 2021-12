'Para Praia' promove banho de mar para pessoas com deficiência em Itapuã

A praia do Farol de Itapuã recebe neste sábado, 5, a sexta temporada do projeto Para Praia, que promove um banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O evento, que acontece a partir das 8h, tem assistência de professores e alunos dos cursos de fisioterapia, enfermagem e educação física da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, e contará com cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes.

O projeto será realizado novamente em Itapuã no sábado seguinte, 12, e segue para o Litoral Norte no final de semana de 19 e 20. O objetivo é que o banho de mar seja promovido durante os sábados até dia 23 de fevereiro.

Em cinco anos, o Para Praia já atendeu 1.500 banhistas.

adblock ativo