Para Paulinho Sfrega, esse é o momento de falar de amor e felicidade

Saindo do universo do axé para o mundo infantil, o produtor Paulinho Sfrega dá continuidade ao projeto 'Turma do Peuzinho', com vídeos no youtube para falar sobre amor, união, família, respeito e felicidade. Para Paulinho esse é um momento importante para falar sobre estes temas. “É isso que estamos precisando hoje. Que as pessoas estão meio carentes, passando por desafios, precisamos dessa positividade”, contou.

O produtor falou em entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM, na manhã desta sexta-feira, 21. Voltado para o público de 0 a 6 anos, o primeiro vídeo do canal do Youtube, que conta com a participação especial do cantor Saulo, foi lançado no fim de junho.

As produções acontecem através de personagens infantis, que interagem com canções que ajudam que crianças possam ter acesso a coisas que, serão responsáveis pelo relacionamento delas com as pessoas ao seu redor e com o mundo.

Paulinho contou que a ideia do projeto veio a partir dos seus filhos. “Foi feito com muita vivência dos meus filhos, quando começamos o meu filho caçula tinha 4 anos. Aí eu via as atitudes e as necessidades dele, nada melhor que isso para criar”, explicou.

Confira o primeiro vídeo do projeto, com a participação do cantor Saulo:

Da Redação

