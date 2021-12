A ambulante que foi flagrada enchendo garrafas com água do isopor no Carnaval negou que estava vendendo o produtor irregular. De acordo com entrevista à TV Record, a vendedora afirmou que estava enchendo as garrafinhas para entregar aos foliões do bloco "As Muquiranas", porque eles só aceitam comprar cerveja se ganhar água para usar nas suas tradicionais pistolas.

Chorando, a ambulante afirmou que teve problemas após a repercussão do vídeo em que ela aparece enchendo as garrafinhas. "Todo mundo que vê, fala mal de mim. Meus filhos ficavam aqui comigo, mas não trabalhavam, o conselho (Conselho Tutelar) pegou os meninos. A pessoa vem trabalhar de longe, paga transporte e passa por isso. Eu fiquei no prejuízo, não ganhei nada, até minha mercadoria tomaram toda. Vou procurar a Justiça. É revoltante!".

Uma outra ambulante defendeu a colega e confirmou a versão dela. "Foi uma maldade que fizeram com a criatura. Se ela fizesse isso [de vender água suja, sem lacre], nós mesmos íamos falar porque não é certo. Quem vai comprar água sem lacre e suja?".

O vídeo virou viral nas redes sociais e muitas pessoas criticaram a atitude da vendedora.

Da Redação "Para Muquiranas", diz ambulante filmada enchendo garrafa

