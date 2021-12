“Para lá, não volto mais”, diz Mãe Stella sobre terreiro

“Para lá, não volto mais”. Foi assim, com exclusividade para A TARDE, que a ialorixá mais influente do país, Maria Stella de Azevedo Santos, aos 92 anos, referiu-se ao Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro que comanda desde 1976, quando substituiu Mãe Ondina de Oxalá.

Morando em Nazaré, município a 216 km de Salvador, a ialorixá é o ponto central de um imbróglio entre a esposa dela, a psicóloga Graziela Domini, 55, e a comunidade do Opô Afonjá.

A história inclui até a presença de seguranças armados que teriam sido pagos por Graziela para fazer a mudança da sacerdotisa. É o que diz o obá odofin (ministro de Xangô) e presidente da Sociedade Cruz Santa do Afonjá, entidade civil que mantém o templo, Ribamar Daniel.

“Estou transtornado com essa situação. Meu sentimento é de pesar, dor e angústia”, afirma. Apesar disso, a ialorixá diz que não quer voltar para Salvador.

Ela contou que decidiu sair da capital para descansar. “Lá é muito tumultuado. Não estou com vontade de voltar mais. Eu saí porque estava muita pressão [estavam] querendo botar filho de santo para fora. Aqui dou uma descansada, fico longe disso”.

Questionada sobre a divergência entre a comunidade do Opô Afonjá e Graziela, a ialorixá exclamou: “Para você ver o que é loucura de gente, meu filho!”.

Imbróglio

Logo depois, passou o telefone para a esposa, com quem está desde 2005. Escritora, psicóloga e iniciada para Iemanjá, Graziela é filha de santo do Opô Afonjá há 20 anos, ocupando o cargo de iyá egbé (mãe da comunidade), responsável por aconselhar a comunidade.

Persona non grata desde que foi morar com a ialorixá, ela é acusada de retirar móveis e vender obras de arte da casa, de fechar o Museu Ilê Ohun Lailai, criado em 1982, e de substituir a sacerdotisa em rituais reservados.

A lista de críticas aparece em uma carta assinada por 71 membros do terreiro. A mudança da mãe de santo gerou revolta, o que deu origem a denúncias contra a esposa de Mãe Stella na Justiça, contou Ribamar. Na ação, eles pedem que um cuidador seja nomeado para acompanhar a líder espiritual e administrar a vida dela.

O líder religioso conta que já presenciou agressões verbais de Graziela contra a sacerdotisa e que a psicóloga até já comprou uma sepultura para ela. “Ela acaba a autoestima de Mãe Stella, diz que é velha, que ia ficar cega e morrer”, relata.

Ele aponta que a companheira da mãe de santo teria usurpado obras do artista plástico Carybé e vendeu por R$ 600 mil o ônibus no qual funcionava biblioteca itinerante da sacerdotisa. Além disso, teria tentado fazer jogo de búzios no quarto de Xangô, patrono da casa, onde só a ialorixá pode sentar.

Na segunda-feira passada, diz ele, Graziela tirou todos os móveis da casa. O sumiço de Mãe Stella, entretanto, já dura mais de dez dias, contou. “A gente não pode ser órfão de mãe viva”, diz ele, classificando como "sandices" as atitudes de Graziela.

O religioso afirma que não tem conhecimento sobre o documento de união estável entre a psicóloga e Mãe Stella. "A ialorixá só sai do axé com a morte. É tradição do Opô Afonjá que as mães de santo que comandam a casa residam no axé".

Outro lado

Procurada, Graziela Domini negou que tenha vendido obras de Carybé que compõem o patrimônio do terreiro. Disse, porém, que as esculturas serão leiloadas. “Preciso manter ela”, disse.

Ela prometeu enviar documentos provando a união estável, mas só mandou uma declaração, assinada por uma tabeliã do 12ª ofício de notas, onde a ialorixá estabelece que as decisões sobre sua saúde serão tomadas em conjunto com Graziela.

“Eles não podem tirar minha esposa”, afirmou, garantindo que Mãe Stella “está lúcida”. Conforme a psicóloga, a participação dela nos jogos de búzio deve-se à baixa visão da ialorixá, que sofre com aterite temporal (inflamação nas artérias).

“Sou os olhos dela. Eu digo a posição queda dos búzios e ela interpreta”, relatou. “Sou uma pessoa que não preciso de nada, sou uma monja, tenho casas, fazenda. Não preciso de Mãe Stella”.

A psicóloga contou que cinco homens, filhos do terreiro, teriam expulsado ela de casa e isso teria sido causa de uma das internações da ialorixá. “Depois disso eu proibi visitas”, disse, afirmando que comunicou à Delegacia do Idoso e à promotora Lívia Vaz, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que iria viajar com Mãe Stella para Nazaré.

“Ela não é uma instituição pública, é um ser humano com vontades. O papa se desligou, Mãe Aninha se desligou, foi para o Rio de Janeiro, e ninguém morreu por isso”, disse Graziela.

