Para família, jovem morto na Rótula do Abacaxi foi vítima de assalto

O motoboy Gabriel Fraga de Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde de sábado, 19, na Rótula do Abacaxi, em Salvador. Inicialmente, a informação da Polícia Militar (PM-BA) é que ele tentou assaltar pessoas que estavam em um ponto de ônibus da região. No entanto, familiares entraram em contato com o Portal A TARDE e negaram.

De acordo com os familiares, Gabriel, que trabalhava em uma pizzaria, trafegava na avenida de motocicleta quando foi abordado por criminosos. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e baleado.

O jovem chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos.

Renda extra

Maria Ester Pinto da Cunha, 49, proprietária da pizzaria, situada no bairro de Matatu de Brotas, disse que o jovem trabalhava como motoboy no estabelecimento há cerca de um mês.

"Gabriel era um garoto trabalhador e muito esforçado. Além de trabalhar, ele estudava. Ele prestava serviço pra nós há aproximadamente um mês", declarou.

Segundo Maria Ester, os familiares do jovem informaram que no dia do crime ele trabalhava de mototáxi. O corpo de Gabriel foi sepultado na tarde deste domingo no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo