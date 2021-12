Papai Noel visita o metrô de Salvador

Este ano o bom velhinho decidiu dar férias para as suas fiéis renas, aposentar o trenó e usar um veículo muito mais sustentável. Na noite desta sexta-feira, 3, Papai Noel seguiu com sua comitiva da estação Pirajá, utilizando a Linha 1 do metrô de Salvador.

Ele fez o maior sucesso entre adultos e crianças até desembarcar na estação da Lapa. Por volta das 19h, a comitiva inaugurou a decoração de Natal do Shopping Piedade, que contou com a recepção da orquestra Neojibá, do Núcleo do Nordeste de Amaralina, acompanhado de bailarinas, na Praça de Eventos (piso L2).

adblock ativo