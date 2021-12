Papai Noel: fantasia divide opinião de pais e especialistas

Descrever o Papai Noel é uma tarefa fácil para as crianças. "Ele é barbudo, usa roupa vermelha e deixa presente na minha janela todos os anos", explica Larissa Alves, 6 anos.

"Ele vai colocar um carro de controle remoto na bota que deixei embaixo da cama", diz Guilherme Britto, 3.



A administradora Eliana Araújo, 37, acha importante investir na brincadeira. "Espero Ana Luiza dormir e coloco o presente em um sapato perto do travesseiro dela", diz.



Aos 2 anos, Ana Luiza Araújo já canta as músicas do Natal e desenha, em uma carta, a boneca que quer ganhar. "A criança tem que viver essa fase. Até por ser curta, a infância tem que ser a mais mágica possível", opina a mãe.



O microempresário Paulo César Farias de Araújo, 48, pensa diferente. Ele faz questão de explicar a Gabriel César, de 4 anos, que Papai Noel não existe.



"Para mim, não passa de uma figura que estimula o consumismo. Eu e a minha esposa somos evangélicos, por isso não achamos certo mentir para o nosso filho", explica Paulo César.



Entretanto, a figura do Papai Noel é tão difundida que é difícil convencer a criança sobre a inexistência dele. "Em casa, eu ensino uma coisa. No colégio e entre amigos, ele aprende outra. Ontem, ele me disse que eu estava enganado, pois Papai Noel existe", conta o microempresário.



De acordo com a psicóloga Juliana Prates, alimentar o imaginário infantil com a história do Papai Noel é importante para o desenvolvimento da criança.



A especialista reconhece que existe um apelo comercial por trás do personagem. Mas considera válido investir no conto.



"Vale a pena alimentar essa brincadeira lúdica. A criança vive em um mundo imaginário simbólico e a descoberta entre realidade e fantasia se dá aos poucos", explica.



Entretanto, conforme a psicóloga, antes de mais nada, também é importante preservar valores familiares, como a religião.



"É comum que a criança duvide da inexistência, por causa do contato com outras crianças. A dúvida é inevitável, porque com uma idade média de 5 anos, ainda não é possível separar um ator de um personagem", conta.



Perfil



Em tempos de globalização, ser Papai Noel significa ter uma ocupação profissional. Aécio Lopes da Silva, 59, garante, contudo, que trabalha por amor.



Diariamente, ele atende cerca de 200 crianças em um shopping da capital. "Acho importante que eles vivam o encanto do Natal. Fico feliz ao ver os olhos deles brilharem, ao falar comigo", diz.



Segundo estudiosos, a figura do velhinho foi inspirada no bispo Nicolau, que ajudava pessoas pobres com saquinhos de moeda, na Turquia, em 280 d.C.

adblock ativo