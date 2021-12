Papai Noel dos Correios entra hoje em sua 24ª edição

Uma garota de 10 anos pede uma boneca ao Papai Noel e diz que queria que o mundo fosse um paraíso para as crianças. Ela escreve e pede que garotos da idade dela possam sair para brincar em paz, sem a ameaça dos tiroteios.

Este foi o teor de uma das nove cartas escritas por crianças de Salvador e endereçadas ao Papai Noel, que a médica Jehisa Santos, 41 anos, adotou nos últimos seis anos. A Campanha Papai Noel dos Correios será lançada nesta terça-feira, 12, às 15h, na agência central do órgão, na Pituba.



"Algumas crianças contam a história de vida delas para o Papai Noel e fazem seus pedidos", diz Jehisa Santos. "Muitos pedem material escolar ou ajuda com alimentos; mas há aqueles que pedem celulares, tablets e computadores", diz a médica, que hoje também pega cartas para familiares "apadrinharem".

Família unida

A médica Jehisa Santos diz que ainda esta semana vai buscar as cartas das crianças. Como em anos anteriores, ela quer ir com os parentes comprar juntos os presentes para atender aos pedidos.

Há também casos daqueles que adotaram cartas sem que tivessem programado antes. Foi o que aconteceu com a jornalista Maria Rocha, 37 anos. Ela conta que tinha ido para o lançamento da campanha de quatro anos atrás, para fazer uma matéria para um jornal em que trabalhava na época.

"Li muitas cartas. Muitas delas tinham pedidos de pagamento para contas de água e luz. Havia pedidos de cesta básica. Li e me emocionei", conta a jornalista. "São pedidos bem diferentes daqueles que estamos acostumados a ouvir", ressalta.

Segundo a jornalista, as cartas são um retrato fiel da vida destas crianças e suas famílias: "Muitas histórias são de famílias em sérias dificuldades, de crianças criadas apenas pelas mães".

A analista de sistemas Marli Oliveira, 27 anos, diz que não adotou cartas de crianças, postas nos Correios, mas em instituições nas quais presta serviço.

"Na Santa Casa de Misericórdia, as crianças põem pedidos em uma árvore de Natal e as pessoas adotam", diz a analista de sistemas. Ela disse que sua primeira experiência de "adoção" de um pedido ao Papai Noel ocorreu com pacientes do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc).

Ação começa hoje e segue até o dia 20 de dezembro (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

adblock ativo