Papai Noel 'desembarca' em shopping e antecipa Natal na Barra

O Shopping Barra decidiu "antecipar" o Natal. Para entrar no clima, o Papai Noel vai chegar no empreendimento nesta sexta-feira, 27, às 19 horas. No mesmo dia será inaugurada a decoração natalina inspirada no tema Urso Peralta. Os "peludos" vão cozinhar, tocar piano e até dançar no shopping.

A festa também será animada por uma Parada Encantada, trazendo personagens inéditos à espera do Natal. O espetáculo será dirigido por Roberto Mantovanni, reconhecido internacionalmente pela participação em peças da Disney. A apresentação vai acontecer de quarta a domingo em todos os pisos do shopping, sendo finalizada com um show na praça Central Euvaldo Luz.

