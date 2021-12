Papai Noel de shopping:magia de trabalhar alimentando sonhos

Em uma sala reservada de um dos shoppings de Salvador, defronte a um espelho grande embutido na parede, seu Diomar Araújo, 58 anos, concentrado, penteia de forma delicada e com movimentos contínuos os cabelos e a longa barba branca. Após ajeitar as botas, o cinto preto e o paletó vermelho que lhe cobria os ombros, ele se diz preparado. Mas ainda faltava um detalhe indispensável, bem lembrado por uma de suas assistentes: o gorro vermelho. Agora sim, depois de mais de uma hora no camarim improvisado, o personagem está encarnado e pronto para encarar mais uma jornada de quatro horas como Papai Noel do Shopping Barra.

Assim como seu Diomar, alguns aposentados aproveitam o período natalino e se lançam na carreira de cover do São Nicolau para conseguir um dinheiro extra com o emprego provisório nos shoppings, cujo salário, em Salvador, varia entre seis e oito mil reais, conforme os setores de marketing dos estabelecimentos. "O que ganho, posso incrementar a minha renda e ajudar nos gastos de casa", afirma Diomar, que também trabalha como servidor público federal, há mais de 33 anos.

Além do salário, alguns shoppings ainda custeiam alimentação, transporte e estadia dos personagens que conseguem manter acesa, ano após ano, a "magia" do Natal comercial. Os investimentos feitos pelos estabelecimentos para atrair os clientes nessa época - considerada a data mais importante do varejo - são rentáveis. Com a chegada dos Papais Noeis aos shoppings, segundo estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas nesse natal devem aumentar em 15%, em relação ao mesmo período do ano passado.

A escolha dos candidatos para atuar como "bom velhinho" é feita, geralmente, por uma empresa especializada em recursos humanos contratada pelo shopping e as vagas são anunciadas nas redes social e nos jornais. "Essa empresa terceirizada seleciona esses profissionais no mercado a partir do perfil estabelecido pelo shopping. Após a triagem, o estabelecimento faz a seleção definitiva para o emprego temporário", explica a gerente de marketing do Barra, Karina Brito.

Os interessados na vaga de Papai Noel que forem gordinhos, com barba branca real e cabelos brancos levam vantagem nas seleções. Em alguns estabelecimentos, a idade mínima exigida é 60 anos. "A primeira característica que buscamos é o biótipo, aquele que mais se aproxima ao São Nicolau, para tentar manter as origens do personagem. Já a Barba postiça não existe", pontua Karina, lembrado de um imprevisto, há alguns anos, quando uma das crianças puxou a barba de um Papai Noel e "tudo foi por água abaixo, quebrando o encanto". A barriga, que é mais difícil perceber quando é verdadeira ou falsa, pode sim ser postiça, o que aumenta as chances dos barbudos magros à vaga de emprego. Os candidatos selecionados atuam por quase dois meses.

Porém, conforme a gerente de marketing do Barra, é difícil encontrar profissionais que se enquadram ao perfil desejado pelas empresas e o número de currículos enviados para o processo seletivo é pequeno. Por conta disso, algumas empresas possuem cadastro e mantém contato com os profissionais ao longo do ano. "Realmente, não é fácil achar no mercado pessoas que tenham barba natural longa, cabelos brancos e simpatia para ocupar a função", afirma.

Mas, apenas barba e cabelos brancos não contam. Também é indispensável ter experiência para lidar com os pequenos. "As crianças puxam a barba e a gente tem que deixar. É preciso ter paciência. Mas, como a minha é de verdade, não tem problema nenhum", ressalta o alemão e capitão aposentado da marinha civil Siegfried Meciejewski, 68 anos, Papai Noel do Salvador Shopping.

No caso do aposentado Milton Dantas, de 89 anos, 22 deles dedicados ao trabalho de "bom velhinho", a idade foi um empecilho e ele chegou a ser reprovado em uma seleção de um dos shoppings da capital. Mas não desistiu e, esse ano, atua pela primeira vez no natal do Shopping Iguatemi. "Já fui sambista, já trabalhei como policial, além de ser motorista profissional. Um dia um vizinho me disse que eu tinha cara de Papai Noel e eu decidi seguir mais essa carreira e peguei gosto pela coisa", afirma.

Outro requisito exigido dos candidatos a Papai Noel dos shoppings é jogo de cintura, sobretudo diante dos pedidos feitos pelos pequenos. Segundo o Papai Noel do Salvador Shopping, o alemão Siegfried, os itens mais pedido pelas crianças são tablets, Ipeds e Playstations, entre outras parafernálias tecnológicas. "Nesse caso, fica complicado, sobretudo quando a gente percebe que os pais não podem comprar. É preciso conversar com jeitinho e, as vezes, eles acabam mudando de ideia e optando, por exemplo, por um carrinho de controle remoto, no caso dos meninos, ou numa boneca, para as meninas ", afirma.

O pequeno Gustavo dos Prazeres Cruz, de 6 anos, não tem dúvidas do que vai querer nesse natal. "Pedi para o Papai Noel um carro dos Transformers que vira um robô", disse, acompanhado do pai, o técnico de telefonia Manuel Cruz, 38. Já Felipe Borba, de 8 anos, solicitou ao "bom velhinho" quatro "Monsunos", referindo aos personagens de um desenho animado. "Eu fui um bom menino e fiquei em primeiro lugar na escola, por isso devo ganhar", ressalta.

Ainda de acordo com os Papais Noeis ouvidos pela reportagem, há também a lista de presentes cujos itens são considerados, no mínimo, diferentes, como fogões, geladeiras, liquidificador e até ninho de pássaro. "E ainda tem aqueles que pedem uma lista enorme. Para esses, eu falo que tem muitas crianças e que os presentes precisam ser distribuídos para todo mundo", confessa Siegfried.

Mas também há pedidos que chegam a emocionar. "Um garotinho chegou pra mim e disse que em vez do presente, o que ele queria de natal era que a mãe voltasse para o pai", lembra Milton Dantas, do shopping Iguatemi, onde, conforme o marketing, cerca de 1500 crianças visitam o "bom velhinho" diariamente.

