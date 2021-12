Papai Noel chega de prancha para crianças da Gamboa

O Natal chegou mais cedo para 230 crianças da Gamboa. E, em vez de trenó, Papai Noel usou uma prancha para entregar os presentes, acompanhado de 150 ajudantes praticantes de stand up paddle (SUP) - esporte em que se fica em pé sobre a prancha para percorrer distâncias com a ajuda de um remo.

O grupo de praticantes de SUP saiu às 10h30 deste domingo, 15, do Porto da Barra e chegou às 11h na Gamboa de Baixo, onde já era aguardado com ansiedade pelas crianças de zero a 13 anos. A ação, realizada pelos esportistas, foi organizada pelo Yacht Clube da Bahia e foram distribuídos brinquedos, cestas básicas e kits com material escolar.

Agradecimento

A entrega dos presentes aliviou o coração da dona de casa Josinete dos Santos. Mãe de quatro crianças, com idades entre 10 e 4 anos, ela não poderá comprar brinquedos neste Natal. Desempregada, ainda cuida do marido que se encontra hospitalizado. "Dói muito não poder dar presentes para os filhos", diz a dona de casa.

Mesmo quem vai ganhar algo da família ficou contente com a atenção do grupo de voluntários. "Poxa, é do bom!", elogiou José Cícero Júnior, o Juninho, 11 anos, ao abrir a embalagem e ver o par de raquetes de frescobol. "Foi muito legal o que eles trouxeram para a gente e queremos agradecer muito a eles", disse o garoto.

Juninho acha que esse será o seu único presente natalino, mas o motivo não é econômico. "As crianças, que merecem, vão ganhar presente dos pais. Mas, não vou mentir, não andei merecendo, abusei, perdi de ano", reconhece.

Para o líder da Associação Amigos GG dos Moradores da Gamboa de Baixo, Adriano Sapucaia, mais do que a entrega de bens materiais, a ação é importante para desestigmatizar os moradores da região. "Para a gente, é importante romper com essa visão de que na Gamboa só há marginais e pessoas ruins. Estamos criando laços com o Yacht Club", diz Adriano.

Grupo saiu da Barra com destino à Gamboa (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Os 12 membros da associação foram de casa em casa para mapear as crianças. A ideia da ação surgiu do capitão da flotilha de SUP do Yacht Clube da Bahia, Antônio Saback. "Estava no engarrafamento na Paralela, pensando no que fazer com o SUP. Quando a gente passa de prancha pela Gamboa, os meninos sempre pedem para dar uma volta. Então pensei em fazer uma coisa diferente, revertida para eles", conta.

Saback pediu o apoio da Axé Wind, escola de windsurfe e esportes aquáticos que funciona no Porto da Barra, para conseguir participantes. A inscrição era em troca de uma lata de leite ou um brinquedo e o pagamento de R$ 20.

O número de doações ultrapassou a quantidade de pranchas, 160. "Muita gente quis doar, mesmo não podendo fazer a inscrição", conta o dono da Axé Wind, Alexandre Lessa. A inciativa ainda contou com os apoios da rede Le Biscuit e da loja Algazarra.

