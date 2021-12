Papai Noel chega de helicóptero e anima festa para alunos de 30 creches da capital

Cerca de mil crianças de 30 creches integrantes do projeto Mais Infância, das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), vivenciaram nesta terça-feira, 12, a magia do Natal de uma forma inusitada: eles presenciaram a chegada do Papai Noel a bordo de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

“Ele vai chegar e vai trazer nosso presente”, explicou a pequena Maria Eduarda, 4, uma das participantes do Natal dos Ares, evento promovido pelas VSBA.

O Bom Velhinho pousou na sede do Graer, no bairro de São Cristóvão, por volta das 17h, sob o olhar curioso da criançada, que aguardava, ansiosa, os presentes trazidos na tão esperada sacola vermelha.

Após o pouso do helicóptero, o Papai Noel se dirigiu ao trono e convocou os alunos de cada creche para receber os presentes, o abraço e ouvir os pedidos.

“Estou feliz, não só por ter trazido crianças e professoras, mas porque as Voluntárias Sociais alcançaram o objetivo de mobilizar muitos parceiros e fugir do modelo assistencialista, transformando a vida das pessoas”, vibrou a presidente das VSBA e primeira-dama do estado, Aline Peixoto.

O governador Rui Costa, que também esteve presente no evento, falou sobre a importância de prestigiar a iniciativa das Voluntárias Sociais. “O acolhimento da família e a abertura de espaços de inclusão social servem para direcionar novos horizontes e, assim, essa criançada poder sonhar”, disse o governador.

Festa

Antes da chegada do Papai Noel, os estudantes assistiram também apresentações de coral e puderam aproveitar a ornamentação de Natal e uma ceia, preparada com pratos típicos da festa.

Alguns deles tiveram a oportunidade de fazer um tour pelas praias de Salvador a bordo de uma aeronave da Polícia Militar. Ao retornarem da viagem, eles relataram, animados, a experiência nos ares.

“Eu nunca imaginei que viajaria de avião para ver toda a cidade do alto. Está sendo o dia mais feliz da minha vida”, disse André Castro, 6, aluno do Educandário e Creche Renovação, localizado no bairro do Dom Avelar.

Segundo o diretor das VSBA, Manuel Calazans, as atividades promovidas pelo Graer proporcionaram uma vivência única para as crianças. “Mostramos que é possível ter um Natal dos sonhos e ficamos com o sentimento de missão cumprida”, disse o diretor.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

