Papa Francisco nomeia bispo auxiliar de Salvador para Diocese de Nova Iguaçu

O bispo auxiliar de Salvador, Dom Gilson Andrade da Silva, foi nomeado como bispo coadjutor da Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A nomeação, feita pelo Papa Francisco, foi anunciada nesta quarta-feira, 27, pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Em comunicado no site da Arquidiocese, Dom Murilo agradeceu a contribuição de Dom Gilson nos últimos sete anos. "Desde sua nomeação, (...) Dom Gilson particpou de nossos desafios pastorais, dando-nos um belo testemunho de amor e de fidelidade à Igreja", escreveu ele.

Dom Gilson foi nomeado no 27 de julho de 2011 e apresentado à Arquidiocese de Salvador no dia 10 de outubro do mesmo ano.

adblock ativo