Panorama da Economia Baiana é tema de debate em Salvador

Um debate sobre o Panorama da Economia Baiana acontece nesta sexta-feira, 24, às 8h30, no auditório da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O evento tem como palestrantes o professor e economista Sérgio Gabrielli e a economista e supervisora do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Ana Georgina Dias.

O encontro, aberto ao público, faz parte de uma série de debates realizados pela Setre e o Observatório do Trabalho.

