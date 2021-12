Pane em gerador causa incêndio em supermercado no Iapi

Uma pane no gerador causou um incêndio na noite desta quinta-feira, 22, no supermercado RedeMix, situado no bairro do IAPI, em Salvador. As chamas tiveram início por volta das 20h. Não há informações sobre feridos.

Conforme o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), uma equipe da Polícia Militar (PM-BA) e uma da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram mobilizadas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

