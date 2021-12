Pane em esteira causa filas no aeroporto de Salvador

Passageiros encontraram filas e tiveram transtornos para embarcar no Aeroporto Internacional de Salvador neste domingo, 5. Uma das esteiras utilizadas no momento do check-in para o transporte de bagagens até as aeronaves parou de funcionar pela manhã, o que complicou ainda mais a situação.

Conforme balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17h, sete voos foram cancelados e 20 ficaram atrasados.

A Infraero informou, no entanto, que a situação estava dentro da normalidade e que os atrasos e cancelamentos dos voos não foram ocasionado pelo problema técnico na esteira, que voltou a operar normalmente à tarde.

Enquanto o equipamento estava paralisado, o embarque das bagagens era feito de forma manual. O defeito na esteira, conforme a Infraero, foi ocasionado pela sobrecarga de peso devido ao excesso de bagagem.

