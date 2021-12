Pane em elevador prejudica comerciantes do Mercado Modelo

Os comerciantes do Mercado Modelo voltaram a reclamar da constante quebra do elevador do local. No entanto, o problema é apenas um dos elencados pelos permissionários. A falta de limpeza e fiscalização e a insegurança têm prejudicado visitantes e comerciantes.

A situação, assim como outras apontadas pelos permissionários, é provocada, segundo eles, pela ausência de um administrador indicado pela prefeitura há quase quatro anos.

É o que afirma o comerciante Gilberto Abdala, de 50 anos. "Nós precisamos de alguém que nos imponha regras, e não de um administrador que não venha aqui", disse ele.

O empresário acredita ainda que "o prefeito não está ciente do problema, caso contrário, já teria resolvido a situação", ponderou.

Fiscalização

De acordo com Abdala, várias pessoas sem credencial para atuar no mercado vendem suas mercadorias em pontos inadequados, obstruindo as escadas que dão acesso ao primeiro andar.

Contatada, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável pelo mercado, não respondeu à equipe de A TARDE até o fechamento desta edição.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Modelo, Fausto Alves Reis, afirmou que se reuniu com a promotora de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho, e com representantes da Prefeitura de Salvador, mas o problema não foi resolvido.

Uma nova reunião entre as partes deve ocorrer amanhã, para tratar da realização de uma audiência pública que discuta o assunto (leia matéria abaixo).

Elevador

Sem o elevador, idosos, deficientes físicos e gestantes têm dificuldade para subir as escadas, comprometendo o fluxo e as vendas no andar superior.

Eles alegam que a causa do defeito no equipamento é o excesso de passageiros transportados diariamente.

O comerciante português Rui Mendes, dono do restaurante Camafeu de Oxóssi, afirma que a ausência do ascensor impede que os visitantes com dificuldade de locomoção tenham acesso à sacada do mercado.

Do local, pode ser observada parte da paisagem privilegiada da Baía de Todos-os-Santos.

"Eu tenho um problema na perna que me impede de subir normalmente as escadas. Subo, mas com dificuldade", afirma ele, que está há 35 anos no mercado.

