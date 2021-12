Pane elétrica deixou passageiros presos no metrô

Uma pane elétrica no metrô de Salvador deixou passageiros presos em vagões nesta terça-feira, 21. Segundo passageiros, os trens ficaram parados por cerca de 40 minutos. Já a assessoria da CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo metrô informou que a parada foi de 10 minutos.

A CCR informou que a pane aconteceu devido a uma queda de energia elétrica, ocorrida por volta das 14h50.

Ainda com informações da assessoria, dois trens permaneceram parados na via, um entre as estações Brotas e Acesso Norte e outro no trecho Brotas e Campo da Pólvora.

Durante o tempo parado, foram emitidas mensagens sonoras dentro dos trens para a orientação dos usuários. Após restabelecido o sistema de energia, a circulação dos trens voltou ao normal, informou a CCR Metrô.

A concessionária informa ainda que Agentes de Atendimento e Segurança estavam a postos, dentro dos trens, para prontamente atender aos usuários em caso de necessidade.

