Pane elétrica altera voos e causa transtornos no aeroporto de Salvador

Uma pane elétrica no sistema de iluminação de orientação da pista principal do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães fez com que pelo menos três pousos previstos para a capital baiana fossem desviados para outras cidades, na tarde desta quinta-feira, 20.

Segundo assessoria de imprensa da VINCI Airports, que administra o aeroporto da capital baiana, a pista principal (10/28) ficou inoperante em virtude de problemas no balizamento da pista."Até o momento, um vôo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos vôos Air Europa 0083, que foram direcionados para Recife, e o vôo TAP 0029, que foi alternado para Natal. Os outros vôos estão decolando e pousando da pista auxiliar (17/35), que opera normalmente",informou em nota.

Pestes a embarcar para a Suiça, o músico Johan Pereira relatou sua indignação, afirmando que em nenhum momento recebeu uma posição oficial da companhia aérea."São muitos boatos correndo, só sabemos que os voos internacionais foram todos cancelados. Agora querem me dar um voucher, como se isso fosse mudar minha vida, enfatizou.

Por volta das 21h30, a concessionária informou que os voos da Air Europa, com destino a Madrid, na Espanha, e o TAP, que iria para Portugal, tiveram que ser cancelados, pois não conseguiram pousar.

Idoso passou mal e chegou a desmair em meio ao tumulto

Segundo passageiros, a morte do técnico de uma empresa terceirizada, contratado para trabalhar na manutenção das pistas, foi o que ocasionou os cancelamentos e gerou todo tumulto. Segunda a VINCI Airports, que emitiu uma nota sobre o ocorrido, os dois acontecimentos não estão relacionadas.

"É com imenso pesar que a equipe do Aeroporto de Salvador informa que um funcionário de uma das empresas contratadas da área de manutenção faleceu após sofrer um choque elétrico durante uma manobra operacional. O funcionário foi atendido pela equipe de atendimento pré-hospitalar do aeroporto, encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu à descarga elétrica. Seu óbito foi constatado as 17h. Uma equipe do aeroporto está acompanhando o caso para dar o suporte que for necessário", ressaltou a empresa.

Visivelmente abalada com a situação, uma funcionária do aeroporto confirmou a versão dos passageiros e garantiu que a previsão para regularizar a situação é após o meio dia desta sexta, 21. "A gerente pediu para não informar do colega que morreu, mas diante desse tumulto, não tem como não falar a verdade", disse.

O advogado Igor Botelho, 34 anos, que veio a capital baiana para curtir festejos juninos, também foi surpreendido com a notícia de que seu voo havia sido cancelado. "Nosso voo sairia às 19h30 e até agora nada, só falaram que foi cancelado, estamos sem nenhuma assistência, só sabemos que teve uma pane por conta de um funcionário que morreu. É uma escassez de informação muito grande, está todo mundo muito nervoso", afirmou.

