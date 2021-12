Palmeiras imperiais cedem lugar a passarela

Três palmeiras-imperiais foram retiradas neste domingo, 3, da Rua Frederico Simões - transversal da Avenida Tancredo Neves - para dar lugar à construção de uma passarela para pedestres. E o que poderia ser uma simples erradicação de árvores, tomou ares de preservação ambiental. As palmeiras foram transplantadas para o canteiro central da Avenida Vasco da Gama.

Com altura de 8 a 10 metros, elas foram plantadas há cerca de 10 anos, com possibilidade de durarem mais de um século. Por serem adaptáveis ao replantio, a operação da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), teve como objetivo preservar a espécie e possibilitar a arborização de outro local.

O transplante das palmeiras contou com uma equipe de 20 funcionários, incluindo engenheiros agrônomos e técnico agrícola. No local, uma retroescavadeira realizou a técnica denominada "desmame", cujo solo é retirado até a exposição do maior número de raízes possíveis.

Logo, as palmeiras foram içadas e transportadas em um caminhão até o local do replantio, previamente preparado para isto. "No Brasil, esta operação é realizada apenas pela prefeitura. Em empreendimentos privados, o investimento para a preservação das árvores não vale a pena do ponto de vista financeiro", comentou o engenheiro agronômo Alexandre Sena.

A construção da passarela ficará por conta da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal). O projeto contemplará pedestres que desejam atravessar a avenida Tancredo Neves, nos pontos do Shopping Sumaré e Rua Frederico Simões.

