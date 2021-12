Palhaço faz 100 anos e espera reconhecimento mundial

A arte de fazer rir e de levar alegria conduziu Almir Rodolpho Almeida aos 100 anos com semblante de menino. Há 78 anos vivendo sob as vezes do palhaço Pinduca, ele hoje recebe com jeito de criança a reverência dos familiares e colegas da arte do circo, da música e do teatro.

"Estou muito feliz por completar estes 100 anos. Tive sete filhos. A vida é bela. Graças a Deus, a minha arte me ajudou a chegar aos 100 anos. Estou muito feliz", disse Pinduca, que celebrou o centenário no dia 10 de maio. Ele é o mais velho palhaço em atividade no mundo, segundo familiares, que querem vê-lo reconhecido como tal pelo Guiness Book, o livro dos recordes.

O dono do título era o norte-americano Floyd "Creeky" Moore, que morreu em 27 de setembro de 2014, aos 98 anos.

Em uma celebração à trajetória dele, realizada na praça Tereza Batista, no Pelourinho, Pinduca não deixou de fazer graça.

Ao ser carregado para subir as escadas, causou risos aos presentes ao fazer caras e bocas hilárias. "Obrigado! Boa tarde! Obrigado a vocês que vieram ver um velhinho de 100 anos!", agradeceu.

Sucessão

"Eu gosto de fazer as pessoas rirem", dizia o emocionado Pinduca. E a motivação de vida não ficou estacionada com o velho Almir, mas teve sucessão com a prole.

Um dos sete filhos, Paulo Almeida, leva profissionalmente a vida como palhaço, músico, ator e dançarino. Segue os passos do pai, que o lançou aos 8 anos.

"O grau de satisfação é imensurável. Ver meu pai chegar a esta idade, lúcido e fazendo as pessoas rirem com a arte, é uma inspiração para mim", disse Paulo Almeida, 56 anos.

Mas ele confessa uma insatisfação: "Um homem desse que faz a alegria de crianças e adultos por tantas gerações não é reconhecido", lamenta.

Paulo, que vai para Miami (EUA) ainda este mês para fazer apresentações com a Caravana da Arte, destaca que, fosse em outro país, um palhaço tão longevo seria um ícone celebrado.

Os filhos de Pinduca atestam que a rotina de palhaço é incansável. "Meu pai, mesmo diante de casos de morte na família, jamais deixou de levar riso às pessoas. O que faz lembrar a máxima de que, mesmo com a alma triste, um palhaço sempre leva esperança. Porque sorriso é esperança", diz.

Carreira

Pinduca trabalhou em vários circos desde 1937, quando iniciou a carreira aos 22 anos. Passou pelo Arco Íris, Buranhém, Fekete, Stevanvich, Real, Xangai, Nerino e Raios de Sol.

Atuou ao lado de nomes como Raul Seixas, Waldir Serrão (o Big Ben), Riachão, Rony Cócegas, dentre outros. "Comecei a minha carreira com ele, lá na Boa Viagem. Fazia mímica, dublagem e cantava. Nos apresentávamos no Cine Roma, que hoje é o Santuário da Irmã Dulce. Lá, Pinduca encontrou-se, como todo mundo, com Raul Seixas. Ele é meu padrinho", diz Big Ben.

A atriz Maria Prado enalteceu a trajetória de Pinduca. "Homenagear um homem que completa 100 anos já é uma grande coisa no Brasil. Mas homenagear um palhaço que faz um século não há coisa melhor para quem vive das artes cênicas", disse a atriz, uma das que foram festejar o centenário de Pinduca.

