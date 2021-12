Palestra virtual aborda atenção e atuação no cuidado à mulheres lésbicas e bissexuais

A atenção e a atuação no cuidado à mulheres lésbicas e bissexuais cisgêneras, que se identificam com seu gênero de nascimento, será o tema de mais uma palestra promovida pelo Núcleo de Apoio à Comunidade LGBTQIA+ (Amado) da Unijorge. A transmissão acontece nesta sexta-feira (dia 9/10), às 21h, pelo canal do Youtube de Enfermagem da instituição.

A palestra será ministrada pela médica ginecologista e sexóloga, Lorena Porto Magalhães, responsável pelo Ambulatório de Sexualidade do Hospital Universitário Professor. Dr. Edgard Santos (HUPES) - Hospital das Clínicas.

Lançada no mês de setembro, o Amado, que presta serviços de apoio, inclusão, orientação jurídica e psicológica gratuitas à população LGBTQIA+, passa a contar agora com o reforço também de professores e estudantes do curso de Enfermagem do Centro Universitário.

adblock ativo