Palestra sobre a moral no Brasil tem inscrições aberta

Estão abertas as inscrições para a palestra "Entre a Moral e o Direito", que acontece no dia 17 de outubro, na Faculdade Dom Pedro II. O evento será no auditório da faculdade, com início às 8h, e terá carga horária de 5h.

Segundo o organização, parte do valor arrecadado será revertido em cestas básicas para famílias carentes da cidade de Monte Santo (361 km de Salvador). As inscrições, no valor de R$30, devem ser feitas presencialmente no mesmo campus do evento, no bairro do Comércio.

Estão confirmados os palestrantes Davi Gallo, promotor de Justiça, e Osvaldo Bastos, mestre em Sociologia de Segurança Pública. Além da presenaça na ministra Eliana Calmon.

A ação está sendo organizada pelo Grupo "Corrupção Eu Condeno" e pelos formandos de 2015.2 do curso de direito.

adblock ativo