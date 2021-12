Palestra online sobre LGBTfobia no SUS acontece nesta quinta

A LGBTfobia no Sistema Único de Saúde (SUS) é tema de uma web palestra que será transmitida nesta quinta-feira, 8, às 14h30. A iniciativa é feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contará com a ministração de Erik Asley Ferreira Abade, enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família e Campo Temático Saúde da População LGBT.

Voltada para profissionais e gestores das unidades de saúde, a palestra será transmitida pelo site da Telessaúde Bahia, parceira da SMS nesta ação. 'LGBTfobia institucional: o que o SUS tem a ver com esse tema?' é uma forma de promover a eliminação deste crime nas unidades de saúde e fazer com que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais passem a se sentirem acolhidos nestes locais.

De acordo com a SMS, o público LGBT está inserido nos grupos de vulnerabilidade à saúde e apresenta desafios para a consolidação do SUS, enquanto sistema universal e equitativo. Ao mesmo tempo, a LGBTfobia institucional ainda é pertinente nestas unidades de saúde.

Segundo Lucia Barbosa, técnica do Campo Temático Saúde da População LGBT, a presença da LGBTfobia no SUS impacta no acesso desta população nas unidades. "A falta de informações por parte dos profissionais de saúde sobre a identidade de gênero e a diversidade sexual nos serviços de saúde faz com que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais não se sintam acolhidas e deixem de acessar as unidades da Atenção Básica, muitas vezes indo procurar atendimento nas UPA em situações emergenciais, quando a doença já se agravou".

