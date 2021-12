Palestra no Hub Salvador aborda construção em container

Será realizado na próxima terça-feira, 11, uma palestra sobre a construção em container, uma das alternativas para construir sem contribuir para a depredação do meio ambiente. O evento ocorrerá no auditório Liberdade do Hub Salvador, às 18h.

Felipe Ataide, Lenon Marques e Mariana Noronha irão compartilhar sobre essa modalidade, que se tornou o carro chefe da empresa deles, a Eco Domi Containers, em todo o país. Os interessados podem ser adquiridos online, pelo valor de R$ 15, com direito a meia-entrada para estudantes, mediante a comprovação de documentos.

adblock ativo