Palestra gratuita 'Consultório Farmacêutico' acontece no Rio Vermelho

Profissionais da saúde podem participar da palestra gratuita sobre 'Consultório Farmacêutico – Implantação e Rotinas', na próxima quinta-feira, 28, no Rio Vermelho, em Salvador.

O evento, realizado na sede do Atualiza Cursos, conta com participação do professor Antônio Anderson. A palestra é voltada apenas para farmacêuticos e dá direito a certificado de participação.

Antônio Anderson é graduado em Farmácia, doutor e mestre em biotecnologia e oordenador na Faculdade Atualiza das pós-graduações em Prescrição Farmacêutica, Citologia Clínica, Hematologia Clínica, Análises Clínicas e Saúde em Estética Avançada.

Mais informações no (71) 3444-7971 ou (71) 99232-3504 (WhatsApp).

