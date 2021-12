Palestra em shopping ensina alcançar sucesso profissional

Com o final do ano se aproximando, as metas para o próximo ciclo começam a ser planejadas, mas é necessário algumas atitudes para se concretizarem. Por isso, na palestra ‘’Feliz Modo de Pensar Novo’’, que ocorrerá às 19h nesta quinta-feira, 6, no Shopping Salvador, o psicoterapeuta Vitoriano Garrido vai ensinar formas de realizar os objetivos.

‘’O importante é focar em metas que sejam realizáveis. Caso contrário, pode ocorrer o desânimo e as frustrações, por não conseguir realizá-las e isso não é saudável’’, afirmou Garrido.

No evento gratuito, o psicoterapeuta vai abordar sobre estratégias para alcançar sucesso nos âmbitos profissional, educacional, amoroso e familiar, a partir de sete atitudes, além de como o planejamento das metas deve ser feito atrelado a ações para que consiga ser materializado: ‘’a atitude tem que ser irmã parceira do planejamento, é bem melhor ter uma meta honesta e realizável do que uma que não vai sair nunca do papel’’, acrescentou.

Ainda de acordo com o especialista, além de traçar metas que sejam possíveis, as pessoas devem compreender que os objetivos podem sofrer alterações para evitar a insatisfação pessoal: ‘’é importante salientar que as nossas metas estão em constante variação, já que nossos sonhos mudam com o passar do tempo’’.

Outro desafio para quem desejar realizar metas é a procrastinação, segundo o psicoterapeuta: ‘’faz parte da auto-enganação, é uma maneira da gente empurrar algo pra frente. Temos dentro de nós uma criança, um adulto e um pai, que são estados de ego. A criança faz o que está com vontade. O adulto, o que pode fazer e o pai, o que é adequado. Então, temos que usar nosso racional, para fazer o que precisa e não o que apenas temos vontade’’, completou.

Além de ajudar as pessoas a colocarem em prática as metas, a palestra é uma ação com fim beneficente, onde o público deve levar um quilo de feijão para doação à Creche Béu Machado, localizada na Boca do Rio. Os interessados devem fazer a inscrição por meio dos telefones: (71) 99145-2287 e (71) 98677-3093 ou pelo e-mail posunicon@gmail.com.

