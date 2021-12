Palestra do publicitário Átila Francucci é adiada em Salvador

A palestra do diretor de criação da Nova/SB Átila Francucci, que aconteceria nesta quinta-feira, 3, foi cancelada por conta do falecimento da mãe do publicitário.

O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Agências de Publicidades - Bahia (ABAP) em parceria com o Clube de Criação da Bahia.

A ABAP divulgou nota de pesar pela morte da mãe do palestrante. De acordo com a entidade, a inscrição foi esgotada e o evento, intitulado Chacoalhada, foi adiado para outra data, ainda não divulgada.

