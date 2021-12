Palestra discute a importância da redução do estresse na perda de peso

Em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro, o Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia (Cedeba), em Salvador, promoveu nesta quinta-feira, 18, uma palestra denominada ‘Lidando com as Emoções: como potencializar seu tratamento'.

O evento ocorrido no auditório do órgão, localizado na avenida Antônio Carlos Magalhães, discutiu a importância da combinação de uma boa educação alimentar e exercícios físicos além do acompanhamento psicológico. Destacando que a redução do estresse é fundamental na luta do combate ao ganho de peso excessivo.

Durante a celebração houve performance teatral, exibição de vídeos e com um breve treinamento sobre Mindfullness. Os participantes contaram com médicos nutricionistas e de diversas especialidades do núcleo Cedeba para tirar duvidas.

