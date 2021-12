Palestra com Domenico de Masi será realizada em Salvador

O escritor e sociólogo italiano Domenico De Masi realizará na noite desta sexta-feira, 21, em Salvador, a palestra "O Trabalho e o Empreendedorismo no Século XXI".

De Masi é professor Emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade "La Sapienza", em Roma, na Itália e publicou numerosos ensaios sobre sociologia urbana, desenvolvimento, trabalho, organização dos macro-sistemas. Ele também irá lançar o livro "O Futuro Chegou", com capítulo dedicado ao Brasil. O escritor italiano se tornou conhecido por defender conceitos relacionados à produção a distância - teletrabalho -, desenvolvida por meio tecnológico.

Em sequência, o consultor em Economia Criativa e ex-diretor superitendente do Sebrae, Edival Passos, realizará palestra. Ele é economista formado pela UCSal, especialista em Custos e Orçamentos Industrias, com Curso de Extensão em Comunicação, Diálogo e Gestão Criativa de Conflitos no Desenvolvimento de Lideranças, pela UFBA.

As inscrições ainda estão disponíveis e os interessados podem acessar através da internet. A entrada custa R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). O evento será realizado no Canyall Guetho Square, em Brotas.

adblock ativo