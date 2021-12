Palestra aborda o combate às 'fake news' em redes sociais

Com o intuito de informar e combater a disseminação de notícias falsas nos meios digitais, será realizado nesta sexta-feira, 20, no Auditório da Associação Baiana de Imprensa (ABI), na Praça da Sé, em Salvador. O evento será promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba).

A atividade terá a participação dos parlamentares que estarão à frente da recém-instalada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Fake News, o senador Angelo Coronel (presidente), e a deputada federal Lídice da Mata (relatora). Além desses, os presidentes do Sinjorba e da ABI, Moacy Neves e Walter Pinheiro; e a diretora da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom), Suzana Barbosa, também farão parte da mesa de debates.

De acordo com Moacy, o tema possui bastante relevância no contexto político atual do país. Para ele, apesar da prática existir há muito tempo, ela nunca foi tão disseminada e teve tanta influência como agora, com o surgimento e intensificação das redes sociais.

