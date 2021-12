Palco que desabou no Terreiro de Jesus é liberado pela prefeitura

A empresa responsável pelo palco que desabou na terça-feira, 20, no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, foi liberada, nesta quarta-feira, 21, pela Prefeitura para montar novamente a estrutura.

Foi apresentado um relatório técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um engenheiro habilitado e um documento informando a conclusão da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). No documento constam procedimentos que serão tomados para a desmontagem e montagem do palco, que foi pedido pela Bahiatursa, órgão do Governo do Estado.

Desabamento

Parte de uma estrutura de ferro de um palco montado no Terreiro de Jesus para as festas juninas na capital cedeu na terça-feira. Quatro operários que trabalhavam na montagem ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas.

