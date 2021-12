Palco para réveillon no Comércio deve ficar pronto dia 23

Turistas e moradores da capital baiana acompanham os preparativos para o réveillon de Salvador, na Praça Cairu, no Comércio.

Cerca de trinta e cinco profissionais estão envolvidos na montagem da Arena Daniela Mercury, cenário dos grandes shows da virada do ano, entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro.

Segundo o engenheiro Jailton Figueredo, desde 21 de novembro passado, os profissionais estão empenhados em concluir o trabalho. "A previsão de entrega do palco é para o dia 23 de dezembro", comentou o coordenador responsável pela equipe da montagem.

O palco receberá vinte e oito shows, durante cinco dias de comemoração. São cerca de 500 metros quadrados (m²), onde mais de trezentos artistas vão transitar durante o evento.

Além disso, o palco vai contar com peças cenográficas e equipamentos de iluminação em LED. Estão em obras também espaços como a sala de imprensa, uma sala para entrevistas e 12 camarins.

Em frente à Praça Cairu, será instalado ainda um camarote especial com 1.200 m² para quem pretende aproveitar os shows em um ponto mais reservado.

Expectativas

Na manhã de ontem, o movimento foi intenso na Praça Cairu, com vários turistas que desembarcaram do navio Costa Pacífica e aproveitaram o momento para curtir a cidade por um dia.

Na entrada do Elevador Lacerda, a vendedora Ivana Souza, 39 anos, disse ter ficado animada ao ver o palco começar a ser montado para a festa da virada.

Ela vai trabalhar durante o dia, mas à noite vai curtir o show na praça. "Ano passado, eu só trabalhei, mas este ano vou curtir a festa", diz.

Questionada sobre o que achou da programação da festa, a vendedora avaliou que a programação ano "está bem melhor" do que a de 2015. "Acho que vai ter mais atrações", previu, enquanto arrumava o material de trabalho.

Quem também estava ansiosa com a programação do evento foi a vendedora ambulante Vera Santos, 48 anso. Fã da cantora Ivete Sangalo, ela disse que é primeira vez que vai apreciar os shows na Praça Cairu. "Não posso perder a minha linda", assegurou, ao ser referir à musa do axé.

As cantoras Anitta, Cláudia leite Simone e Simaria, o grupo É o Tchan e o cantor Bel Marques também vão fazer Show no mega evento. Informações sobre a programação completa do evento estão disponíveis no site www.viva2017.com.br.

