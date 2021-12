Paixão por jogos leva jovens à indústria de games

Dos calos nos dedos da infância, fruto de inúmeras horas na tentativa de bater recordes em jogos do Atari ao Playstation, à indústria dos games. Fascinado por videogames e animações desde os 3 anos, Felipe Barros, 28, é um dos fundadores da Team Zeroth, responsável pela criação do jogo virtual de Irmã Dulce, lançado no início deste ano.

À época da concepção, em 2014, a sede da equipe baiana era a casa de Rosemary, mãe do designer. "Eles viravam a noite fazendo o jogo. Eu acordava de madrugada com os testes de som, fazia lanches, e ainda tinha que dar minha opinião", conta ela.

A realidade de Felipe é semelhante à de grande parte dos profissionais baianos desta área: na infância, a paixão por games, quadrinhos, mangás, ilustrações ou pinturas; na fase adulta, a descoberta de que o fascínio poderia virar trabalho.

"É como uma indústria criativa, cujos produtos têm o objetivo de promover a arte, a cultura e o entretenimento", explica a quadrinista e game designer Mariá Scárdua, 25. Segundo ela, as pessoas enxergam os jogos só como brincadeira, enquanto podem ser encarados como uma atividade séria.

"Trabalhamos como todo mundo. Muitas vezes, temos coisas divertidas. Mas, em outras, é bem cansativo. É como um cordeiro no Carnaval. Mesmo que ele curta, também está 'trampando'", compara Mariá.

A paixão pelo que fazem é tão grande que alguns game designers geram personagens deles próprios. Quando não os criam, usam a figura do herói favorito para se identificar (veja nas imagens).

Setor

Coordenadora do Comunidades Virtuais - grupo de pesquisa da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) que desenvolve jogos -, Lynn Alves alerta para a ilusão de que os lucros na área chegam a bilhões de reais.

"Muitos pais nos procuram na tentativa de transformar os filhos, mergulhados no mundo dos games, em profissionais bem-sucedidos. É importante que eles se informem sobre a área e alimentem esse sonho de forma realista. Esses profissionais lutam para sobreviver, na Bahia", esclarece.

Conforme a coordenadora, as mudanças positivas do setor poderão ser claramente percebidas em 2020. Isso porque, em março de 2016, a Uneb vai oferecer o primeiro curso da Bahia de graduação tecnológica em jogos virtuais e especialização em game designer.

Além disso, um convênio entre a universidade e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vai oferecer curso de desenvolvimento de jogos para adolescentes, na sede da Pituba, em fevereiro de 2016.

Para fortalecer ainda mais a área, os profissionais criaram o Bahia Indie Game Developers (Bind), que reúne desenvolvedores independentes e entusiastas do setor de jogos no estado. Sound designer de games, Vicente Reis explica que os participantes da rede compartilham conhecimentos, organizam eventos, palestras, game jams, cursos e workshops.

"Somos mais ou menos 16 grupos e mais de 300 pessoas envolvidas. Estamos no mapa, somos conhecidos no Brasil e, desde que nascemos, muitas outras pessoas começaram a desenvolver jogos também", entusiasma-se Vicente.

Incentivo

A game designer Rafaella Moraes, 25, comenta que a opção pela área de trabalho causou estranheza de pessoas próximas, porém o incentivo dos pais a ajudou na decisão. "Eu era bastante questionada sobre o porquê de trabalhar com jogos se o salário é tão baixo. Mas meus pais me incentivaram porque sempre gostei de jogar. Eles enxergaram que eu tinha encontrado a satisfação com o trabalho, que tantas pessoas buscam", diz.

Desenvolvedor de games, Filipe Pereira, 30, alerta que, para entrar na área, o ideal é entender como ela funciona. "Depois, é saber que jogar é uma coisa, desenvolver é outra. 'Ah, meu filho joga muitas horas por dia. Acho que ele pode trabalhar com isso'. Não. A gente joga muito, mas não como entretenimento. Jogar é a menor parte do trabalho", conta.

