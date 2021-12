Paixão de Cristo atrai 3 mil pessoas em Lauro de Freitas

Cerca de três mil pessoas reuniram-se na Praça da Matriz, no centro de Lauro de Freitas, na noite de quinta-feira, 21, para conferir a 13ª edição da Paixão de Cristo.







Nesta edição, o diretor e idealizador do projeto, Duzinho Nery, optou por seguir a tradição da morte e ressurreição de Cristo e se inspirou na Campanha da Fraternidade, “Fraternidade e a Vida no Planeta”, e “A Criação Geme Com Dores de Parto”, que reflete questões ecológicas como as mudanças climáticas.







Veja fotos:





