Pais usam criatividade para evitar o consumismo das crianças

Seis em cada dez (64,4%) mães que possuem filhos que têm idade entre dois e 18 anos não resistem aos apelos dos seus rebentos quando eles pedem produtos que são considerados como algo "desnecessário", como brinquedos e doces.

Esse é o resultado de um estudo que foi realizado nas 27 capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgado em setembro deste ano.

Do total de pessoas pesquisadas pelo levantamento, as mães de meninas (68,9%) e as entrevistadas das classes C, D e E (69%) são as que menos recusam tais pedidos.

Na contramão daqueles que não conseguem controlar o desejo de consumo das crianças, há outros que abusam da criatividade para lidar com essa questão.

Ao se deparar com uma infinidade de presentes que o filho ganhou ao longo dos cinco anos de vida, a empresária Brenda Medeiros decidiu controlar em casa o uso do verbo "comprar".

Agora, ela incentiva o pequeno Arthur a trocar os brinquedos que já não atraem mais a sua atenção com os de outros colegas e a também pensar sobre a real necessidade dos objetos que o menino pede.

Além disso, ela procura ocupar o tempo livre do garoto com atividades lúdicas, como música e pintura. A intenção é deixá-lo longe da televisão e, consequentemente, das inúmeras propagandas de brinquedos, roupas e comidas.

"A televisão induz a criança o tempo inteiro a consumir o brinquedo da última moda, o suco de caixinha de determinada marca, o biscoito recheado do desenho animado. No canal a cabo, o apelo é ainda maior", afirmou.

Brenda assume, no entanto, que respeita a preferência do filho e determina horários específicos para ele assistir aos desenhos animados favoritos.

"Nós permitimos que ele assista à televisão durante uma hora pela manhã e durante a noite. Nossa prioridade é que ele socialize com os familiares e amigos e aprenda que a verdadeira diversão não está no fato de adquirir mais brinquedos, mas em valorizar o 'brincar'", disse.

Limites

Para a psicoterapeuta infantil e a conselheira do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Ana Olmos, o consumismo infantil está ligado, diretamente, à forma como os pais e responsáveis lidam com o problema no dia a dia.

"Se a criança é criada em um ambiente que preza pelo consumo excessivo, provavelmente ela repetirá hábitos consumistas durante a infância e a vida adulta. A escola também tem papel importante nessa formação, estimulando a capacidade de pensar", afirmou.

Para ela, a publicidade infantil é uma forma de "violência silenciosa" que não é contemplada, de fato, pelos órgãos de proteção à criança no país.

"A publicidade entra no mundo psíquico e conversa diretamente com desejos e medos desse ser que ainda está em formação. O controle efetivo do que é veiculado nos programas infantis é negligenciado. Por isso, resta aos pais ter atenção sobre essa questão", disse.

Aos pais, a especialista recomenda a utilização do "não" como forma de proteger os pequenos do consumo excessivo e, consequentemente, de preservar o orçamento familiar de gastos desnecessários.

"Gratificar não é uma forma de demonstrar amor. A palavra 'não' ensina a esperar, a não ser frágil e a não se tornar, ao longo da vida, uma criança mimada, que necessite fazer uso de 'adições' para ser feliz", afirmou a especialista.

A psicoterapeuta explica, ainda, que a negação não pode ser tratada como sinônimo de uma atitude autoritária.

"O pai autoritário não segue uma norma social, que reflete a realidade, mas passa para os filhos as próprias regras. Uma posição autoritária não oferece à criança a capacidade de compreender o motivo pelo qual o pai está dizendo não", completou.

