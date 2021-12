Pais responsáveis são cruciais para a formação dos filhos

Do latim 'patre', pai. Gerador, genitor, protetor e benfeitor, segundo o Dicionário do Aurélio. Para Vinícius de São Tiago, 19 anos, além de ter todos esses significados, o dele também é amigo, inspiração e exemplo de vida. "Se não fosse ele, não sei o que aconteceria comigo".

Neste domingo, 8, Dia dos Pais, ele afirma que tem muitos motivos para celebrar. "Passamos o dia inteiro juntos, conversamos sobre tudo. Sempre que tenho dúvidas, recorro a ele". Vinícius trabalha com o pai, Sérgio, 42, vendendo churros e churrasquinho, no Costa Azul.

Vinícius e Sérgio fogem de uma "lógica" vivida em ambientes com risco social - a de que as dificuldades socioeconômicas afetam as estruturas familiares e fazem com que os pais não exerçam, efetivamente, as responsabilidades paternas.

"Atualmente, tiro o sustento da minha família desse trabalho. Durante muito tempo precisei trabalhar, também, como zelador de um condomínio residencial", conta Sérgio, que mora em Plataforma com dois dos três filhos.

Quando o assunto é educação, a verdade norteia a relação, aponta Sérgio. "Chego junto com todos eles. Já tive que lidar com todo o tipo de pessoa, em muitos lugares complicados, e eu mostro a realidade mesmo. Converso sobre tudo e mostro os caminhos", diz.

Psicóloga e socióloga, Andrea Domanico defende que a transparência dos fatos pode ser decisiva para o futuro dos jovens. "As crianças aprendem a partir de exemplos. A ausência da figura paterna faz com que o indivíduo procure referência em outras pessoas".

Na Bahia, o número de jovens sem reconhecimento paterno foi significativo, em 2014. Apenas nas redes municipal e estadual de ensino, 26.910 crianças e adolescentes foram matriculados sem o nome do pai na Certidão de Nascimento. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Paternidade Responsável (Nupar) do Ministério Público da Bahia.

"Na ausência da figura paterna, o Estado deve assumir a responsabilidade sobre esses indivíduos, oferecendo equipamentos públicos eficientes, como escolas em tempo integral, por exemplo", pontuou Andrea.

A equipe de A TARDE ligou para as secretarias Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) e Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), para saber quais ações desenvolvidas por elas têm o objetivo de incentivar a paternidade responsável e tirar os jovens da vulnerabilidade social. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Responsabilidade

Também na contramão da realidade, o 'flanelinha' Jonas Cajaíba, 49, assumiu a paternidade e a criação dos filhos após a morte da esposa, há sete anos.

Ele mora na ladeira da Preguiça, paga as despesas da filha Tainá, 23, que cursa faculdade de enfermagem, e luta para manter os valores éticos e morais vivos na vida do filho Jonatan, 21.

"Eu aprendi a trabalhar cedo para me sustentar e não precisar me corromper, e ensinei o mesmo para eles. Quando vejo que estão indo pelo caminho errado, eu brigo mesmo", frisa Jonas.

Para a psicopedagoga Ana Paula Gidi, as influências externas são mais um desafio para os pais. "As crianças e adolescentes que moram em zonas periféricas vivenciam uma realidade bastante desafiadora, dolorosa, onde a necessidade do 'ter' costuma comprometer certos padrões de conduta social saudável", considera.

Aposentado, Cleto Cazaes, 73, acredita que os valores morais são a saída para as dificuldades. Quando jovem, ele precisou de diversos trabalhos para sustentar a família. "Meu expediente era de 6h às 21h, em ofícios muito diferentes, como motorista e pedreiro".

Segundo ele, as regras impostas e os mínimos cuidados fizeram a diferença para que conseguisse graduar as filhas, construir a casa que têm em Itinga e estabilizar a situação financeira.

"Havia hora para chegar em casa e sempre que havia a necessidade de estudo em grupo ou festinhas ele preferia promover as atividades em casa", conta uma das três filhas do aposentado, Cássia, 34. Ela garante que, apesar de toda a rigidez, o pai nunca foi agressivo.

