Pais protestam contra falta de aula em escola em Tancredo Neves

Pais de estudantes da Escola Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy estão protestando na manhã desta terça-feira, 16, na rua Direta de Tancredo Neves, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o motivo da ação seria a falta de aulas na unidade de ensino.

Ainda de acordo com o órgão, eles estão bloqueando a via, impedindo a passagem dos carros. A ocorrência foi registrada na Stelecom por volta das 8h45. Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (23ª CIPM/Tancredo Neves) estão no local.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que é responsável pelo monitoramento do tráfego na capital baiana, não confirmou se no bairro está tendo congestionamento.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretária Municipal de Educação, que informou que irá se pronunciar sobre o assunto por email até o final do dia.

adblock ativo