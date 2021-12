Pais promovem troca de livros no Parque da Cidade

O casal Danielle Cardoso, de 43 anos, e Sérgio Moraes, 42, se surpreendeu quando uma professora da escola onde os filhos deles estudam ofereceu emprestar livros paradidáticos. “Quando a gente disse que ia comprar, ela falou que tinha em casa e que nos emprestaria, contanto que devolvêssemos no final do ano”, contou Sérgio.

A atitude da professora fez com que o casal propagasse a ideia de troca de livros. Neste sábado, 17, eles realizaram a segunda edição da iniciativa, no Parque da Cidade. A ideia é que pais tragam livros usados pelos filhos e tentem trocar por outros.

A doação também é permitida. Dessa vez, os exemplares doados foram encaminhados para o projeto Livres Livros, que já ocorre no Parque da Cidade.

“Geralmente, temos que comprar livros novos todo ano para os nossos filhos, mas há outra realidade que ajuda a evitar as despesas, que é a troca. A melhor forma de reciclar livros é reutilizar”, afirmou Danielle.

A editora Tamile Acioly, 40, foi ao parque para trocar alguns livros para os filhos. “Eu trouxe os que eles usaram no ano passado. É uma ideia muito bacana porque promove a troca. Com isso, a gente economiza e ainda promove o cuidado com os exemplares para poder trocá-los no ano seguinte”.

